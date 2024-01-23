Садовый: Во Львове полностью возобновили подачу тепла, горячей воды – на 30%

На львовском жилом массиве Сихов, где проживает около 100 тысяч человек, полностью восстановили теплоснабжение, а горячей воды - частично, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

"На Сихове возобновили подачу тепла. Подача горячей воды возобновлена на 30%… Есть подозрение внешнего вмешательства в систему работы предприятия, в настоящее время эта информация проверяется" , — говорится в сообщении.

Как сообщалось, 23 января жилой массив Сихов во Львове остался без горячей воды и отопления в результате хакерской атаки на коммунальное предприятие "Львовтеплоэнерго".