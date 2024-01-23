Апелляционный суд оставил Мазепу под стражей, но уменьшил размер залога

Киевский апелляционный суд 23 января рассмотрел жалобу на определение Печерского районного суда, согласно которой бизнесмена Игоря Мазепу заключили под стражу с возможностью внесения почти 350 млн грн залога. Предпринимателя оставили под стражей, впрочем, размер залога уменьшился, сообщает Hromadske.

Об этом сообщил корреспондент hromadske из зала суда.

Суд удовлетворил жалобу адвокатов Мазепы частично. Бизнесмена оставили под стражей до 27 февраля 2024 года, вместе с тем уменьшили залог до 21 млн грн.

Прокурор и адвокаты подали апелляционные жалобы. Первый просил увеличить размер залога до 700 млн грн, а защита — отменить определение Печерского суда.

На заседании защитники Мазепы снова заявили о необоснованности подозрения, а также о том, что дело должно расследовать не Госбюро расследований, поскольку на сотрудников Госгеокадастра не распространяется статус правоохранительного органа.

Также адвокаты утверждали о предвзятости суда первой инстанции. Мол, свидетельством является и принятое определение, которое «переписано с подозрения». Просили его упразднить как незаконное.

На вопрос судей о том, чем обоснован размер залога, о котором просит обвинение, прокурор ответил, что учтены риски и состояние подозреваемого.

В то же время, способность оплатить залог обеспечивают 150 объектов недвижимого имущества, ряд дорогостоящих активов, автомобили Мазепы, добавила сторона обвинения.

Также адвокаты говорили о заявлениях от 10 людей, которые хотели взять бизнесмена на поруки. Среди них — народный депутат Андрей Герус.

Напомним, с 19 января бизнесмен Игорь Мазепа находится в Лукьяновском следственном изоляторе. Его адвокат Тарас Пошиванюк в комментарии hromadske рассказывал, что Мазепа находится в приемлемых условиях, «насколько это возможно в условиях Лукьяновского СИЗО».

Бизнесмену назначили меру пресечения в виде содержания под стражей до 27 февраля с возможностью внесения почти 350 млн грн залога. Также в СИЗО отправили его брата Юрия. Еще двоих подозреваемых суд отправил под стражу, установив размер залога в 45 млн и 20 млн грн.

О деле Мазепы

Вечером 18 января в СМИ появилась информация о задержании бизнесмена Игоря Мазепы на контрольно-пропускном пункте «Медика — Шегини» и обысках в офисе его компании, которые проводили сотрудники Государственного бюро расследований.

Инвестиционная компания Concorde Capital подтвердила, что ее основатель Игорь Мазепа был задержан 18 января на украинско-польской границе, когда он направлялся на Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе. Говорят, уголовное производство касается коттеджных городков, построенных еще в 2013 году. Однако настаивают, что обыски производятся без определения суда.

Компания связала действия ГБР «с позицией Игоря Мазепы по поводу давления силовиков на бизнес» и обвинила правоохранителей, что те провели обыск машины и задержание Мазепы без принятия суда.

На следующий день ГБР отчиталось, что задержало бизнесмена, его брата и еще двух фигурантов по делу о схеме противоправного завладения землями, на которых расположены гидротехнические сооружения Киевской ГЭС. В ГБР утверждают, что организаторы сделки пытались захватить 300 га стоимостью более 1 млрд гривен.