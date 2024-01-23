В Генштабе уточнили количество ракет, летевших на Украину

В Генштабе ВСУ уточнили, что утром 23 января Россия запустила по Украине 44 средства воздушного нападения, украинская ПВО сбила 22 ракеты, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"В течение суток враг нанес комбинированный ракетный удар по Украине, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты.

По уточненной информации, всего зафиксировано 44 средства воздушного нападения противника: 4 зенитных управляемых ракет С-300/С-400, 15 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, 8 ракет Х-22, 12 баллистических ракет "Искандер"-М", 5 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-31".

В результате боевой работы силы и средства противовоздушной обороны уничтожили: 15 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, 5 баллистических ракет "Искандер-М", 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Что предшествовало:

В ночь на 23 января Россия нанесла комбинированный ракетный удар по Украине. Воздушные силы утром сообщили, что из 41 запущенного средства воздушного поражения украинская ПВО уничтожила 21 вражескую ракету.