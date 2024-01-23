В Генштабе рассказали о ситуации на фронте к вечеру 23 января

В течение суток на фронте произошло 42 боевых столкновения, враг нанес 81 авиационный удар и совершил 39 обстрелов с РСЗО, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 зенитно-ракетных комплексах и 1 пункту управления противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 средствам ПВО, 9 артиллерийским средствам и 1 станции РЭБ противника.

На Купянском направлении нашими защитниками отражена атака возле Синьковки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 4 атаки в районах Ямполевки, Торского Донецкой области и еще 2 атаки неподалеку от Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 2 атаки возле Богдановки и Клещиевки Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отбиты 4 атаки вблизи Новобахмутовки, Авдеевки и еще 8 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг при поддержке авиации безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага вблизи Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты, при поддержке авиации, 9 раз безуспешно пытались улучшить тактическое положение.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении нашими защитниками отбиты 4 атаки южнее Красного, западнее Вербового и Роботиного Запорожской области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался восстановить утраченное положение.

Враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 7 безуспешных штурмов позиций наших войск.