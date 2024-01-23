Латвия выделила более 15 млн евро на помощь беженцам из Украины

На покрытие расходов, которые возникают у муниципальных властей в связи с приемом и поддержкой беженцев из Украины, правительство Латвии выделило 15,6 млн евро, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявило Министерство по охране окружающей среды и региональному развитию Латвии, сообщает LSM.lv.

Отмечается, что средства выделили на период до лета 2024 года.

На что конкретно выделят деньги

Наказом уряду передбачено покриття таких витрат:

на обеспечение расселения и питания (для первичной помощи и выплат компенсаций физическим и юридическим лицам за размещение украинских беженцев и улучшение муниципальных помещений для них);

на обеспечение социальной поддержки;

на обеспечение образования;

в поддержку заявок по услугам управления;

для обеспечения деятельности пунктов координации объединенной государственной и муниципальной помощи в период до июня текущего года.

В распоряжении Министерства по охране окружающей среды и регионального развития Латвии будет не более 15,6 млн евро, чтобы раз в месяц компенсировать самоуправлениям соответствующие расходы.

Ранее в правительстве Латвии в соответствии с рекомендациями Минфина уже перечислили самоуправлениям 28,5 млн за январь-ноябрь 2023 года.

Помощь от Латвии

Недавно сообщалось, что Латвия готовит новый пакет помощи Украине, включающий гаубицы, боеприпасы и прочее. Также было подписано соглашение о военном сотрудничестве между странами, в частности, по производству дронов.

До этого министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что страна предоставила Украине помощь в 595 млн евро с начала полномасштабной агрессии РФ. Это составляет 0,85% ВВП страны.