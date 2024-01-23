В ОГП уточнили количество погибших от ракетного удара 23 января

В Украине в результате сегодняшних российских ракетных ударов по состоянию на данный момент известно уже о 19 погибших. Наибольшее количество жертв - в Харьковской области, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

"По состоянию на 20:30, к сожалению, уже известно о 19 погибших в результате сегодняшних вражеских обстрелов" , - сказал генпрокурор Андрей Костин.

По его словам, в Харьковской области погибли 15 человек. Среди них 8-летняя девочка и ее мать. В Херсонской области количество жертв составляет три человека, а в Днепропетровской области - один человек.

"Рани получили более 120 жителей этих регионов, более 70 из них - на Харьковщине" , - сообщил генпрокурор.

Также Костин проинформировал, что спасательные работы в Харькове до сих пор продолжаются.

Напомним, российские захватчики ночью и утром 23 января нанесли удар по Украине, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Силам ПВО удалось уничтожить 21 из 41 ракеты.

Под ударом оказались Киев, Харьков, Павлоград и другие города. Известно о пострадавших и погибших, в городах зафиксированы пожары и разрушения.

В Харькове недавно из-под завалов многоэтажки достали тело восьмой жертвы - девочка. Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко рассказал РБК-Украина о том, что мать девочки тоже погибла.