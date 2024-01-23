Россияне запустили ударные БпЛА по нескольким направлениям

Вечером 23 января россияне запустили ударные БпЛА с юга и с юго-востока, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram.

В 19:45 воздушники сообщали о нескольких группах "Шахедов" на границе Донецкой и Днепропетровской областей. Направление их движения – северное.

Также двигалась очередная группа "Шахедов" из Херсона в направлении Николаевской области. Группы вражеских ударных дронов на Харьковщине и Днепропетровщине направлялись в направлении Полтавщины.

В 21:15 сообщили о движении БпЛА в направлении Черкасской области.