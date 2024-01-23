Вloomberg: Турция ратифицировала вступление Швеции в НАТО

Национальная ассамблея Турции ратифицировала вступление Швеции в НАТО, сообщает Деловая столица.

"За" проголосовали 287 парламентариев, "против" — 55, сообщает Вloomberg.

Документ направлен на подпись президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Далее закон передадут Государственному департаменту США.

Таким образом, последней страной, не ратифицировавшей членство Швеции в НАТО, осталась Венгрия.

Как сообщалаось, 25 октября 2023 года спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО. Документ передан в комитет по иностранным делам. 26 декабря комитет одобрил заявку Швеции.