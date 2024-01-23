Германия впервые передаст Украине многоцелевые военные вертолеты

Министр обороны Германии Борис Писториус по итогам 18-й встречи в формате "Рамштайн" объявил, что ФРГ передаст Украине списанные многоцелевые военные вертолеты Sea King Mk41, сообщает Европейская правда.

Слова Писториуса приводит агентство DPA.

По словам главы Минобороны ФРГ, Украина получит шесть многоцелевых вертолетов Sea King Mk41 вместе с комплектом запасных частей. Немецкая сторона также обеспечит обучение украинских военных.

"Sea King – это проверенный и надежный вертолет, который поможет украинцам во многих сферах: от разведки над Черным морем до транспортировки солдат. Это первая немецкая поставка такого типа", – подчеркнул Писториус.

В Минобороны Германии добавили, что с начала полномасштабной войны России против Украины общий объем немецкой военной помощи Киеву достиг около шести миллиардов евро. Ранее сообщалось, что Германия в 2024 году предоставит Украине военные товары на более 7 млрд евро.

Напомним, Канада во время 18-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины объявила о новом пакете военной помощи Киеву и привлечении канадских инструкторов к обучению украинских летчиков на истребителях F-16.