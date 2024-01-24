США нанесли удары по проиранским боевикам в Ираке

Американские военные во вторник нанесли удары по целям в Ираке в ответ на атаки, которые поддерживаемые Ираном боевики осуществляют против американских сил в Ираке и Сирии, в том числе в субботу в Ираке с применением ракет, что было одной из самых "масштабных" атак на американскую базу, сообщает Украинская правда.

"По указанию президента Байдена, вооружённые силы США нанесли необходимые и пропорциональные удары по трём объектам, используемым поддерживаемой Ираном группировкой "Катаиб Хезболла" и другими связанными с Ираном группировками в Ираке" , – заявил министр обороны США Ллойд Остин.

"Эти высокоточные удары являются прямым ответом на серию эскалационных атак против американского и коалиционного персонала в Ираке и Сирии со стороны спонсируемых Ираном боевиков" , – добавил он.

По данным Центрального командования США, удары "были нацелены на штаб-квартиру "КХ", склады и места подготовки запуска ракет, ракетных комплексов и БпЛА одностороннего поражения".

"Масштабная" атака на американские силы в субботу, которая вызвала последние ответные удары на западе Ирака, была направлена против авиабазы Аль-Асад. По данным Пентагона, в атаке было использовано несколько баллистических ракет и реактивных снарядов. Это была более масштабная атака, чем мы видели раньше" , – заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Большинство снарядов были перехвачены средствами противовоздушной обороны, но некоторые из них пролетели сквозь нее, и "были нанесены определенные структурные повреждения некритическим объектам", сказала Сингх.

Четверо военнослужащих получили черепно-мозговые травмы, но уже вернулись к выполнению служебных обязанностей, а один иракский солдат был ранен, сообщил Пентагон на брифинге во вторник.

По данным Министерства обороны США, с 17 октября в Ираке и Сирии произошло по меньшей мере 151 нападение на военнослужащих. Американские военные несколько раз отвечали на них, сначала нанося удары по складам боеприпасов.

Ранее в этом месяце в Багдаде США убили лидера одной из группировок, которого Пентагон обвинил в организации непрекращающихся атак.

CBS News отмечает, что эти атаки начались вскоре после того, как в октябре началась война между ХАМАС и Израилем. Хотя Пентагон продолжает утверждать, что война Израиля ограничивается Газой и не переросла в более широкий конфликт, атаки на американские силы в Ираке и Сирии, а также нападения хуситов на коммерческое судоходство начались примерно в то же время и усилили напряженность в регионе.

"Президент и я без колебаний будем принимать необходимые меры для защиты их и наших интересов. Мы не стремимся к эскалации конфликта в регионе" , – говорится в заявлении Остина.

"Мы полностью готовы принять дальнейшие меры для защиты наших людей и наших объектов. Мы призываем эти группировки и их иранских спонсоров немедленно прекратить эти нападения" , – добавил министр.

Эти удары являются третьим комплексом военных операций Пентагона всего за три дня в трех разных странах: в воскресенье – против террористической группировки "Аль-Шабаб" в Сомали, в понедельник – совместные с Великобританией удары против хуситов в Йемене, а во вторник – удар против поддерживаемых Ираном группировок в Ираке.