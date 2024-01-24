ISW: Войска РФ пытаются выйти из позиционной войны

По данным экспертов Института изучения войны (ISW), пытаются компенсировать удары украинских дронов, чтобы выйти из позиционной войны, сообщает Украинская правда.

Российские военные блогеры утверждают, что войска РФ пытаются компенсировать украинские удары с беспилотников и в тылу на уровне, необходимом для того, чтобы выйти из позиционной войны.

Российский военный блогер заявил 23 января, что войскам РФ нужно выяснить, как выйти из позиционной войны, но что российские войска не могут сконцентрироваться в количестве, достаточном для прорыва украинских линий, поскольку украинские войска наносят удары по всем скоплениям сил больше батальона.

Он утверждал, что украинские войска наносят удары по скоплениям российских сил даже в ближнем тылу.

Также военный блогер сообщил, что украинские силы нацеливаются на небольшие российские группы из одной-двух пехотных рот и 10 бронемашин с помощью беспилотников, не позволяя российским войскам даже достичь украинских передовых оборонительных рубежей.

Россиянин пожаловался, что единственным решением российских войск до сих пор была атака 10-20 согнанных пехотинцев с бронетехникой, которая поддерживала их на "экстремальном" расстоянии позади пехоты.

Связанный с Кремлем военный блогер ответил, соглашаясь с первым блогером, утверждая, что украинский технологический прогресс затруднил российским войскам концентрацию нескольких дивизий в отдельном географическом районе без того, чтобы украинские войска не обнаружили концентрацию этих сил.

Военный блогер подчеркнул, что российским войскам необходимо как получить косвенное огневое преимущество над украинскими войсками, так и модернизировать российское командование и управление, чтобы выйти из позиционной войны. Он подчеркнул, что российские войска на передовой должны иметь возможность быстрой связи, чтобы минимизировать время между обнаружением и поражением цели, и что это изменение произойдет только при условии существенных изменений в процессах С2.

Характеристики и проблемы позиционной войны, определенные российскими блогерами в ходе недавних дискуссий, пересекаются со многими системными проблемами российской армии, на которые блогеры жалуются уже длительное время.

Как отмечают аналитики, пока нет никаких признаков того, что российское военное командование существенно улучшило любую из этих выявленных проблем на оперативном уровне, необходимом для прорыва позиционного фронта в одной или нескольких из зон театра военных действий.

Однако недавно российские войска доказали свою способность достигать незначительных тактических успехов во время интенсивных наступательных действий, даже несмотря на эти системные проблемы, в частности, под Купянском Харьковской области и Авдеевкой Донецкой области.

Кроме того, говорится в отчете, учитывая серию ракетных ударов по Украине, ISW продолжает оценивать, что Россия, вероятно, пытается приобрести больше баллистических ракет из-за рубежа, в том числе из Ирана и Северной Кореи, поскольку баллистические ракеты при определенных обстоятельствах могут быть более успешными для поражения украинских целей.

Ключевые выводы ISW за 23 января