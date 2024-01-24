Праймериз демократов и республиканцев в Нью-Гэмпшире: лидируют Байден и Трамп

В Нью-Гэмпшире прошел праймериз Демократической и Республиканской партий, пишет Владислав Прийменко, РБК-Украина.

Действующий президент США Джо Байден лидирует в праймериз от Демократической партии.

На данный момент за него проголосовали 67,5% избирателей. На втором месте расположился Дин Филлипс, за которого отдали голос 19,3%.

От Республиканской партии в данный момент лидирует Дональд Трамп. Он набрал 54,4% голосов и опережает свою оппонентку Никки Хейли приблизительно на 25 тысяч голосов.

За Хейли проголосовало 43,6% избирателей.

Праймериз в США

Праймериз - это первичные выборы в США, на которых избиратели выбирают кандидатов в президенты от той или иной партии. Праймериз проводятся в каждом штате США.

Праймериз обычно проводятся в течение нескольких месяцев перед основными выборами, которые проходят в ноябре. Результаты праймериз определяют, кто будет представлять ту или иную партию на основных выборах.

Если ни один кандидат не набирает абсолютного большинства голосов, то проводится второй тур праймериз. Во второй тур выходят два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре.

Выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. В них участвуют две основные политические партии США: Демократическая и Республиканская.