Белый дом назвал ракетную атаку РФ попыткой истощить ПВО Украины

В Белом доме прокомментировали последние массированные ракетные удары российских войск по ряду городов Украины. Об этом на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает Европейская правда.

По его словам, массированные атаки являются попыткой РФ нанести украинцам "большие страдания и попытаться сломать их волю".

Кирби добавил, что это также попытка истощить украинскую противовоздушную оборону.

"Но то, что они (россияне – ред.) делают, – это пытаются перегрузить украинские системы противовоздушной обороны. А эти системы ПВО достаточно эффективно сбивают многое из этих ракет" , – добавил представитель администрации США.

В этом контексте он отметил важность одобрения Конгрессом дополнительного финансирования.

Утром 23 января под атакой российских ракет оказались Киев, Харьков, Павлоград, Шостка и другие населенные пункты Украины. Украинская ПВО уничтожила 21 вражескую ракету.