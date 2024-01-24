Северная Корея выпустила ракеты в направлении Желтого моря

Северная Корея в очередной раз выпустила несколько крылатых ракет в направлении Желтого моря сегодня рано утром, 24 января, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что запуск серии ракет армией КНДР состоялся около 7 часов утра по местному времени.

"Укрепляя наш мониторинг и бдительность, наши военные тесно координируют свои действия с Соединенными Штатами, чтобы отслеживать дополнительные признаки провокаций Северной Кореи" , - говорится в сообщении Объединенного комитета начальников штабов.

В ведомстве также отмечают, что сегодняшний запуск крылатых ракет Северной Кореей первый за последние несколько месяцев. До этого пуски крылатых ракет в сторону Желтого моря фиксировались в сентябре 2023 года.