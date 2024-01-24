Кулеба: Ракеты Taurus нужны не для ударов по Москве

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба все еще надеется, что Украина сможет убедить немецкое правительство в передаче необходимых нашему государству дальнобойных ракет Taurus.﻿ Об этом Кулеба сказал в интервью Bild, пишет Ярослава Борзова, РБК-Украина.

Как утверждает Кулеба, продолжаются переговоры с немецким правительством.

"Все зависит от политических обстоятельств, фактических потребностей и требований фронта" , - сказал глава МИД Украины.

В то же время Кулеба повторил, что Украина не будет использовать данные дальнобойные ракеты для атак на российскую территорию.

"Нам не нужны Taurus для атаки на Москву. Нам не нужны ракеты большой дальности, которые предоставили западные партнеры, чтобы атаковать Москву или любую другую часть территории России" , - отметил он.

Как подчеркнул глава украинского МИД, нашему государству необходимы Taurus, чтобы уничтожить российскую военную инфраструктуру по линии фронта на территории Украины.

Taurus для Украины

Напомним, что Украина еще с прошлого года просит Германию передать ракеты Taurus, способные уничтожать цели на расстоянии до 500 километров. Это необходимо для атак по объектам в тылу российских оккупантов.

Германия при этом отказывается от такой передачи. Снабжение не поддерживает канцлер Олаф Шольц, поскольку боится "возможных ударов по территории РФ".

Недавно призыв о передаче ракет Taurus Украине был вынесен на рассмотрение Бундестага. В немецком парламенте не поддержали инициативу.

На днях сообщалось, что немецкая компания Taurus Systems GmbH готова быстро пополнить запасы дальнобойных ракет Германии в случае их поставки Украине.