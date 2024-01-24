Кулеба: Ситуация на фронте более серьезная, чем два года назад

Ситуация на фронте в Украине остается тяжелой, в частности, из-за нехватки боеприпасов, а также систем ПВО и ракет к ним. Сейчас она, возможно, даже более серьезная, чем была почти два года назад. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Bild, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

"Ситуация очень серьезная, возможно, даже более серьезная, чем она была с момента начала российского вторжения почти два года назад" , - сказал Кулеба.

Он также отметил, что массированный ракетный удар утром 23 января является свидетельством того, что Украине необходимо больше систем противовоздушной обороны и ракет к ним.

"Хотя Украина значительно увеличила свое производство и будет продолжать это делать, мы по-прежнему видим, что западная оборонная промышленность не способна производить достаточное количество продукции" , - добавил министр.

По его словам, потребности Украины "не отвечают оборонным потребностям" западных стран.