Иностранные инвесторы заинтересованы в приватизации двух госбанков – Минфин
Иностранные инвесторы выразили заинтересованность в приватизации двух украинских государственных банков - "Укргазбанка" и "Сенс Банка". Об этом рассказал заместитель министра финансов Юрий Драганчук, сообщает Экономическая правда.
"Государство имеет стратегию уменьшения банковского сектора, присутствия и своего участия (в нем - ред). Но надо реально смотреть на вещи. Рынок сейчас такой, что вы сами понимаете, "ПриватБанк" - это тот банк, в который готово вкладывать деньги государство, и банк, который генерирует миллиард долларов дохода государственного бюджета", - сказал чиновник.
Он отметил, что пока государство не готово продать этот банк, но не исключил этого в будущем.
"У нас есть заинтересованность иностранных инвесторов в двух государственных банках. Это Укргазбанк и Сенс Банк и мы активно готовим их к продаже. Эти сигналы мы получили в конце прошлого года, начиная с осени", - рассказал заместитель министра финансов.
По словам Драганчука, вскоре Минфин будет брать финансовых советников для этих банков.
Также параллельно с этим Минфин со Всемирным банком нарабатывают изменения в законы о продаже этих банков, для того чтобы сделать это как можно прозрачнее и продать действительно серьезному потенциальному инвестору.
"Больше скажу, эти потенциальные инвесторы нас подгоняют... Параллельно эти банки готовятся внутри и я достаточно позитивно настроен и хочется в этом году продать эти два банка. А тот банк, который генерирует больше всего доходов в этом государстве, пока не готов к продаже", - резюмировал Драганчук.