Иностранные инвесторы заинтересованы в приватизации двух госбанков – Минфин

Иностранные инвесторы выразили заинтересованность в приватизации двух украинских государственных банков - "Укргазбанка" и "Сенс Банка".﻿ Об этом рассказал заместитель министра финансов Юрий Драганчук, сообщает Экономическая правда.

"Государство имеет стратегию уменьшения банковского сектора, присутствия и своего участия (в нем - ред). Но надо реально смотреть на вещи. Рынок сейчас такой, что вы сами понимаете, "ПриватБанк" - это тот банк, в который готово вкладывать деньги государство, и банк, который генерирует миллиард долларов дохода государственного бюджета" , - сказал чиновник.

Он отметил, что пока государство не готово продать этот банк, но не исключил этого в будущем.

"У нас есть заинтересованность иностранных инвесторов в двух государственных банках. Это Укргазбанк и Сенс Банк и мы активно готовим их к продаже. Эти сигналы мы получили в конце прошлого года, начиная с осени" , - рассказал заместитель министра финансов.

По словам Драганчука, вскоре Минфин будет брать финансовых советников для этих банков.

Также параллельно с этим Минфин со Всемирным банком нарабатывают изменения в законы о продаже этих банков, для того чтобы сделать это как можно прозрачнее и продать действительно серьезному потенциальному инвестору.