Шмигаль и Фицо начали встречу в Ужгороде

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль начал встречу с главой словацкого правительства Робертом Фицо. Об этом украинский премьер написал в Telegram, сообщает Европейская правда.

Встреча Шмыгаля и Фицо проходит в Ужгороде.

Глава украинского правительства отметил, что на повестке дня – двусторонние отношения Украины и Словакии и поддержка европейских инициатив.

"Рассчитываем на конструктивный и практический диалог" , – добавил Шмыгаль.

Перед встречей со Шмыгалем Фицо отметился рядом скандальных заявлений. В частности, словацкий премьер говорил, что Украине придется отдать часть своей территории России.