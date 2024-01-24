Шмигаль и Фицо начали встречу в Ужгороде
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль начал встречу с главой словацкого правительства Робертом Фицо. Об этом украинский премьер написал в Telegram, сообщает Европейская правда.
Встреча Шмыгаля и Фицо проходит в Ужгороде.
Глава украинского правительства отметил, что на повестке дня – двусторонние отношения Украины и Словакии и поддержка европейских инициатив.
"Рассчитываем на конструктивный и практический диалог", – добавил Шмыгаль.
Перед встречей со Шмыгалем Фицо отметился рядом скандальных заявлений. В частности, словацкий премьер говорил, что Украине придется отдать часть своей территории России.