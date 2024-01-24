На обломке ракеты, которой РФ атаковала Харьков, нашли северокорейские надписи – СМИ

На баллистической ракете, которую Россия запустила по Украине, была обнаружена рукописная корейская буква. Данное доказательство обнаружено на фоне подозрений относительно передачи КНДР ракет стране-агрессору для войны против нашего государства.﻿ Об этом сообщает Yonhap, пишет Ярослава Борзова, РБК-Украина.

Так, эксперты британской организации Conflict Armament Research обнаружили на фрагменте одной из баллистических ракет, которую Россия выпустила по Украине, написанный от руки корейский иероглиф.

"На барометре, задокументированном в Украине 11 января 2024 года, как часть обломков ракеты, следователи CAR заметили этикетку с рукописным корейским (хангул) буквой "ㅈ" , - говорится в отчете.

Эта надпись была обнаружена в ходе опытов остатков баллистической ракеты, которой Россия 2 января ударила по Харькову.

Как отмечают в сообщении, на других компонентах ракеты корейских иероглифов не были найдены.

Однако, ввиду дополнительных фрагментов, таких как четкие приводы реактивной лопатки, узор болтов вокруг зажигателя и повторяющаяся маркировка цифрой 112, эксперты британской организации пришли к выводу, что это может быть северокорейская ракета KN-23.

Передача оружия КНДР в Россию

Напомним, 4 января координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия приобрела у Северной Кореи баллистические ракеты. Их уже использовали для ударов по Украине.

По данным The Wall Street Journal, КНДР могла передать российской армии несколько десятков баллистических ракет для ударов по Украине.

Позже появилась информация, что оккупанты ударили по Харькову северокорейскими ракетами. Впоследствии в прокуратуре подтвердили это и рассказали детали.

Недавно в Белом доме заявили, что российские кафиры и дальше обстреливают Украину баллистическими ракетами из Северной Кореи. Но сама КНДР отрицает это.

Представители ГУР МО заявили, что Северная Корея активно поставляла в РФ боеприпасы на протяжении всей осени. По оценкам ведомства, речь идет о примерно миллионе артиллерийских снарядов.

Вчера, по данным британского отчета, стало известно, что российские корабли загружаются в северокорейском порту, о чем свидетельствуют данные спутниковых снимков.