Шаппс: Судьба Украины зависит от западных союзников

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс отметил, что 2024 год может стать определяющим в том, как дальше сложится судьба Украины, и это в значительной степени зависит от действий западных союзников. Об этом говорится в колонке министра в издании Politico, сообщает Европейская правда.

Шаппс констатировал, что Россия увеличивает расходы на войну и не беспокоится о том, сколько еще своих военных положит на фронте.

Он напоминает о поддержке, которую Великобритания уже предоставила Украине, и напомнил о подписании исторического соглашения и обещание премьера Риши Сунака в Киеве о еще 2,5 млрд фунтов на военную поддержку Британии для Украины, после чего ее общие объемы достигнут 7 млрд фунтов стерлингов.

"Месседж от нас не мог бы быть более четким: Великобритания взялась за это с расчетом на длительную перспективу. Но в Контактной группе по обороне Украины я посылаю коллегам сигнал, что они также должны действовать" , – подчеркнул Шаппс.

"Мы должны удержать импульс. И для этого нужно больше дипломатической, экономической и военной поддержки. Невозможно допустить победу Путина. Это не только придаст ему уверенности и поставит под угрозу наших партнеров в Восточной Европе, но и пошлет сигнал Китаю... Не может быть никаких колебаний. Никаких попыток "маневрировать посередине" и выжидания, куда подует ветер" , – отмечает министр.