Шмигаль: Украина и Словакия хотят сформировать "новый прагматизм"

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительства Украины и Словакии хотят сформировать политику "нового прагматизма", сообщает Европейская правда.

"Несмотря на некоторые разногласия во взглядах, мы намерены развивать политику "нового прагматизма" со словацким правительством, которая пойдет на пользу обоим государствам" , – написал украинский премьер в Twitter (X).

Он убежден, что его сегодняшняя встреча с Робертом Фицо "откроет новую страницу" в отношениях между Украиной и Словакией.

Ранее в Ужгороде началась встреча Шмыгаля и Фицо. Глава украинского правительства отметил, что на повестке дня – двусторонние отношения Украины и Словакии и поддержка европейских инициатив.

Перед своим визитом в Украину Фицо отметился рядом скандальных заявлений. В частности, словацкий премьер говорил, что Украине придется отдать часть своей территории России.