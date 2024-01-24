Глава МИД Британии едет на Ближний Восток для перемирия в Газе

Министр иностранных дел Великобритании в среду, 24 января, отправляется с визитом на Ближний Восток, чтобы требовать немедленной гуманитарной паузы в боевых действиях в Газе, сообщает Европейская правда.

Ожидается, что Кэмерон поднимет "вопрос о важности решения на основе принципа двух государств".

Глава британского МИД планирует посетить Катар, Израиль, Западный берег реки Иордан и Турцию.

Он будет настаивать на том, что постоянное прекращение огня не может быть достигнуто, пока ХАМАС не освободит всех заложников, не прекратит ракетные обстрелы Израиля и не будет достигнуто соглашение, которое позволит Палестинской автономии вернуться в Газу.

Это уже второй визит Кэмерона в регион после возвращения в британское правительство.

Ранее СМИ сообщили, что в Евросоюзе разработали план из 10 пунктов для "надежного, всеобъемлющего решения" израильско-палестинского конфликта.