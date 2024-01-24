Украина утром приняла от Польши переизбыток электроэнергии – "Укрэнерго"

Украинская энергосистема на запрос польского оператора системы передачи PSE утром 24 января приняла избыток электроэнергии общим объемом 1600 МВт-ч.﻿ Об этом заявили в НЭК "Укрэнерго", сообщает Экономическая правда.

Ветреная погода на территории Польши способствовала работе электростанций на ВИЭ, из-за чего с 02:00 с 06:00, в часы минимального потребления, польская энергосистема имела избыток электроэнергии и запросила у стран-соседей помощи в ее потреблении.

"Сегодня утром по запросу польского оператора PSE была активирована аварийная помощь для энергосистемы Польши общим объемом 1600 МВт-ч. Это не коммерческий импорт, а именно один из видов аварийной помощи" , - говорится в сообщении.

23 января в Украине максимальное потребление электроэнергии было почти на 1,2% больше суточного максимума 22 января. На 9:00 24 января потребление на 1,2% выше показателя в это же время вторника.

Сейчас электроэнергии, произведенной электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей. Дефицита не прогнозируется.