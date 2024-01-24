Правоохранители завершили расследование дела экснардепа Никитася

НАБУ и САП решили объявить о завершении следствия в связи с тем, что Высший антикоррупционный суд не продолжил расследование дела бывшего народного депутата Максима Микитася о завладении более 307 млн грн Министерства обороны﻿ Об этом говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры, сообщает Деловая столица.

"23 января 2024 года прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении народного депутата Украины VIIІ созыва, его помощника, а также директора подконтрольной компании, трех бывших и действующих военнослужащих старшего и высшего офицерского состава, которые подозреваются в завладении более 312 млн грн средств Минобороны" , — пишут в ведомстве.

Там заявили, что "это решение было вынужденным" и принятым прокурором после отказа суда в продлении срока досудебного расследования.

"В частности, в указанном уголовном производстве, использовано только 3 месяца сроков следствия из 12 установленных УПК Украины для расследования производств указанной категории.

Как следствие, сторона обвинения не смогла провести всех следственных и процессуальных действий, которые считала необходимым провести для доказательства своей позиции при рассмотрении дела судом по существу" , — пояснили в ведомстве.

Напомним, 25 октября 2023 года бывшему народному депутату и застройщику Максиму Никитасю объявили о подозрении в завладении 307 миллионами гривен Министерства обороны при строительстве складов в 2018 году.