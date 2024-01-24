США не видят серьезного наступления РФ, но это может измениться – Кирби

США пока не видят серьезного наземного наступления армии России, но оно может начаться, когда земля станет тверже. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби, сообщает Лига.net.

По его словам, массированный удар россиян по Украине утром 23 января говорит о попытках "сломать волю и хребет" украинцев.

"Мы не видим большого движения на фронте. Ни одна из сторон не добилась большого прогресса, и мы не видим какого-либо серьезного подталкивания россиян к какому-то наземному наступлению. Но я не исключаю, что они попытаются добиться этого, когда почва станет тверже" , — сказал Кирби.

Он отметил, что также враг пытается уничтожить украинские системы противовоздушной обороны, но не достигает своих целей.