Словакия не будет блокировать 50 млрд евро Украине от ЕС – Шмыгаль

Словакия не будет блокировать выделение 50 млрд евро Украине от ЕС. К такой договоренности, помимо других, пришли глава Кабмина Денис Шмыгаль и его словацкий коллега Роберт Фицо по итогам встречи в Ужгороде, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"Только что завершили встречу с Премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Пришли к согласию по ряду вопросов и имеем конкретные договоренности" , - рассказал Шмыгаль.

Основные договоренности

Словакия поддержит программу Ukraine Facility, которая предусматривает выделение Украине 50 млрд. евро со стороны Европейского Союза;

правительство Словакии не будет блокировать покупку Украиной оружия и техники у словацкого бизнеса;

сотрудничество в вопросе поставок со стороны словацкой компании техники для строительства оборонных рубежей;

полная поддержка евроинтеграционных устремлений Украины со стороны Словакии.

Кроме того, по словам главы украинского правительства, Украина и Словакия продолжат плодотворное сотрудничество ради безопасности и процветания наших стран.