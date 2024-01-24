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Словакия не будет блокировать 50 млрд евро Украине от ЕС – Шмыгаль

Словакия не будет блокировать 50 млрд евро Украине от ЕС – Шмыгаль
Фото: Рixabay

Словакия не будет блокировать выделение 50 млрд евро Украине от ЕС. К такой договоренности, помимо других, пришли глава Кабмина Денис Шмыгаль и его словацкий коллега Роберт Фицо по итогам встречи в Ужгороде, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"Только что завершили встречу с Премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Пришли к согласию по ряду вопросов и имеем конкретные договоренности", - рассказал Шмыгаль.

Основные договоренности

  • Словакия поддержит программу Ukraine Facility, которая предусматривает выделение Украине 50 млрд. евро со стороны Европейского Союза;
  • правительство Словакии не будет блокировать покупку Украиной оружия и техники у словацкого бизнеса;
  • сотрудничество в вопросе поставок со стороны словацкой компании техники для строительства оборонных рубежей;
  • полная поддержка евроинтеграционных устремлений Украины со стороны Словакии.

Кроме того, по словам главы украинского правительства, Украина и Словакия продолжат плодотворное сотрудничество ради безопасности и процветания наших стран.

"Благодарны словацкому народу, который помогает Украине и украинцам в эти непростые времена", - констатировал Шмыгаль.

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