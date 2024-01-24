Словакия не будет блокировать 50 млрд евро Украине от ЕС – Шмыгаль
Словакия не будет блокировать выделение 50 млрд евро Украине от ЕС. К такой договоренности, помимо других, пришли глава Кабмина Денис Шмыгаль и его словацкий коллега Роберт Фицо по итогам встречи в Ужгороде, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.
"Только что завершили встречу с Премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Пришли к согласию по ряду вопросов и имеем конкретные договоренности", - рассказал Шмыгаль.
Основные договоренности
- Словакия поддержит программу Ukraine Facility, которая предусматривает выделение Украине 50 млрд. евро со стороны Европейского Союза;
- правительство Словакии не будет блокировать покупку Украиной оружия и техники у словацкого бизнеса;
- сотрудничество в вопросе поставок со стороны словацкой компании техники для строительства оборонных рубежей;
- полная поддержка евроинтеграционных устремлений Украины со стороны Словакии.
Кроме того, по словам главы украинского правительства, Украина и Словакия продолжат плодотворное сотрудничество ради безопасности и процветания наших стран.
"Благодарны словацкому народу, который помогает Украине и украинцам в эти непростые времена", - констатировал Шмыгаль.