Премьеры Украины и Словакии подписали заявление о "доверии и уважении"

По итогам встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо глава правительства Украины Денис Шмыгаль подписал с ним совместное заявление, которое призвано усилить двусторонние отношения "на основе взаимного доверия и уважения", сообщает Европейская правда.

Заявление отмечает твердую и последовательную поддержку Словакией европейской интеграции Украины.

Оно выражает поддержку "формулы мира" президента Владимира Зеленского и подчеркивает важность участия Словакии в восстановлении Украины и назначения вице-премьера по плану восстановления, устойчивости и экономики знаний Словацкой Республики.

Заявление подтверждает важность участия Словакии в гуманитарном разминировании Украины и отмечает важность совместных усилий по обеспечению глобальной продовольственной безопасности, повышения транзитного потенциала для экспорта украинской сельскохозяйственной продукции.

Премьеры подчеркнули важность развития военно-технического сотрудничества на коммерческой основе.

Они также подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству, направленному на уважение территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ.

После встречи с Фицо в Ужгороде Шмыгаль сообщил, что правительство Словакии не будет блокировать покупку Украиной оружия и техники у словацкого бизнеса и поддержит программу Ukraine Facility, которая предусматривает выделение Украине 50 млрд евро со стороны ЕС.