В Днепропетровской области сбили две ракеты – ОВА

Украинские военные сбили в Днепропетровской области две российские ракеты.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Оборонцы из ПВК "Восток" уничтожили 2 ракеты. Их сбили над Днепровским районом. Обломки упали на одно из предприятий в Днепре" , – говорится в сообщении.

Известно, что получил ранение 38-летний мужчина. У него черепно-мозговая травма, контузия и перелом. Раненого госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Также имеются повреждения здания и техники.