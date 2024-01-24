В Днепропетровской области сбили две ракеты – ОВА
Украинские военные сбили в Днепропетровской области две российские ракеты.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Оборонцы из ПВК "Восток" уничтожили 2 ракеты. Их сбили над Днепровским районом. Обломки упали на одно из предприятий в Днепре", – говорится в сообщении.
Известно, что получил ранение 38-летний мужчина. У него черепно-мозговая травма, контузия и перелом. Раненого госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Также имеются повреждения здания и техники.