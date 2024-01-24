ЕС готовит большой пакет помощи Украине к годовщине вторжения – FT

Европейский Союз готовит дополнительные санкции против России и финансовую поддержку для Киева накануне второй годовщины полномасштабного вторжения РФ, пытаясь восстановить уменьшение объемов западной помощи Украине. Об этом пишет Financial Times, сообщает Лига.Бизнес.

По словам одного из участвовавших в переговорах дипломатов, пакет помощи предусматривает деньги, оружие и новые санкции против РФ.

По словам источников издания, речь также идет о долгожданном соглашении о выделении Киеву 50 миллиардов евро в течение следующих четырех лет, часть из которых может быть выплачена как только соглашение будет заключено. Еще предусматриваются 5 миллиардов евро военной помощи ежегодно и передача Украине доходов, полученных от замороженных активов России.

Пакет также включает в себя 13-й набор санкций для компаний и физических лиц, связанных с полномасштабным вторжением РФ в Украину.

Как отмечает Financial Times, новые санкции ЕС будут сосредоточены на добавлении большего количества физических и юридических лиц в список замороженных активов и запреты на поездки. По словам людей, знакомых с обсуждениями, вряд ли они будут включать запрет на импорт российского алюминия, как того требуют Польша и страны Балтии.

"Другие элементы также могут быть смягчены, чтобы получить поддержку, поскольку предыдущие попытки некоторых государств нацелиться на российский экспорт ядерного топлива и сжиженного природного газа в ЕС провалились из-за отсутствия консенсуса" , – говорится в материале.

Также продолжаются переговоры по реформированию так называемого Европейского фонда мира, финансировавшего поставки оружия для Украины, сообщили участники переговоров. Переговоры сосредоточены, в том числе, на том, чтобы постепенно отказаться от компенсаций столицам за направленное в Украину вооружение, заменив их на платежи за совместное производство оружия.