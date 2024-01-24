В Евросоюзе хотят продолжить либерализацию торговли с Украиной

ЕС и дальше будет оказывать Украине существенную поддержку, и в этом контексте Еврокомиссия вскоре представит предложения по продолжению мер либерализации торговли аграрной продукцией с нашей страной. Об этом в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам Совета министров ЕС по вопросам сельского хозяйства и рыболовства заявил Дэвид Кларинвал, вице-премьер председательствующей в ЕС Бельгии, сообщает Укринформ.

"Страны-члены вновь продемонстрировали солидарность с Украиной. Европейская комиссия вскоре объявит предложение продолжить меры либерализации для Украины. Страны-члены надеются получить информацию о таком продолжении, а также видение долгосрочных торговых отношений (с Украиной – ред.)" , - сказал бельгийский чиновник, отвечающий и за сектор сельского хозяйства.

Он отметил, что некоторые страны ЕС выразили опасения относительно торговой либерализации с Украиной. В этом контексте, по словам Кларинвала, Бельгийское председательство в ЕС придерживается устойчивой позиции и предпочитает общеевропейские решения.

"Мы не считаем, что страны-члены могут или должны решать эту проблему своими силами. Важно, чтобы мы сохранили единый рынок и продолжали стоять бок о бок с Украиной. Евросоюз и дальше будет оказывать Украине существенную и важную помощь" , - бельгийский вице-премьер.

Он отметил, что Бельгийское председательство в ЕС будет держать эти вопросы в центре внимания в течение следующих шести месяцев своего мандата. И в то же время будет искать решения, которые могли бы удовлетворить все страны-члены, учитывая обеспокоенность европейских фермеров,

Кларинвал сообщил также, что министры при участии представителей Еврокомиссии провели первые дебаты относительно будущего фермерской отрасли и Совместной сельскохозяйственной политики ЕС в целом. Страны-члены, по его словам, хотели бы быстро начать такой стратегический диалог по поводу будущего европейского сельского хозяйства.

Кроме того, Совет министров ЕС рассмотрел уже упомянутые регуляторные правила по автономным мерам торговли по запросу польской делегации, а также вопросу введения санкций против импорта сельскохозяйственных продуктов из России, которое было возбуждено делегацией Латвии.

Как сообщалось, в прошлом году по инициативе Еврокомиссии была создана Контактная группа по решению проблемных вопросов экспорта украинского зерна. В ее состав под председательством исполнительного вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса входит Украина, а также представители Польши, Венгрии, Болгарии, Румынии и Словакии. К работе группы могут присоединяться другие заинтересованные страны ЕС.