Орбан пообещал Столтенбергу ратифицировать вступление Швеции в НАТО

Виктор Орбан, премьер Венгрии, которая остается фактически единственной преградой для вступления Швеции в НАТО, заверил генсека Йенса Столтенберга, что поддерживает членство страны в Альянсе и призывает парламент завершить ратификацию "при первой же возможности". Об этом шла речь в телефонном разговоре Орбана и Столтенберга, сообщает Европейская правда.

Орбан заверил, что в разговоре подтвердил поддержку венгерским правительством членства Швеции в НАТО.

"Я также подчеркнул, что мы продолжим призывать Национальное собрание Венгрии проголосовать за вступление Швеции и завершить ратификацию при первой же возможности" , – написал венгерский премьер.

Столтенберг назвал разговор с Орбаном "хорошим" и приветствовал "четкую поддержку премьер-министра и его правительства в отношении членства Швеции в НАТО".

"Я с нетерпением ожидаю ратификации, как только парламент (Венгрии. – Ред.) снова соберется" , – отметил генсек Алья ﻿﻿ нса.

Напомним, парламент Турции вечером 23 января после многочасовых дебатов одобрил ратификацию протокола о вступлении Швеции в Североатлантический альянс.

Для окончательной ратификации протокола о вступлении Швеции свою подпись под решением еще должен поставить президент Реджеп Тайип Эрдоган.

До сих пор, кроме Турции, вступление Швеции в НАТО не одобрила Венгрия, которая обещала, что будет "не последней" в этом процессе.