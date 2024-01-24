Азербайджан официально объявил о выходе из состава ПАСЕ

Азербайджанская делегация официально объявила, что прекращает взаимодействие с Парламентской ассамблеей Совета Европы, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент ЕП.

Перед началом заседания ПАСЕ, на котором ассамблея должна была рассмотреть решение о полномочиях азербайджанских депутатов, представители делегации Азербайджана сделали заявление для прессы о том, что они больше не заинтересованы в работе в ПАСЕ в нынешних условиях.

"Делегация Азербайджана решает прекратить взаимодействие с ассамблеей и работу в ней до дальнейших сообщений", – заявил глава азербайджанской делегации Самад Сеидов.

В ответ на вопрос "ЕвроПравды" о том, остается ли Азербайджан в составе Совета Европы, Сеидов воздержался от прогнозов, хотя и не стал исключать ни одного варианта:

"Это (возможность окончательного выхода Азербайджана. – Ред.) не наша ответственность, но мы видим, что для нас, для делегации, находиться здесь невозможно из-за недопустимого и невыносимого подхода к моей стране".

Он, впрочем, предупредил, что после запланированного рассмотрения решения о санкциях против Азербайджана в ПАСЕ будут и дальнейшие последствия для организации:

"Решение будет серьезным ударом по беспристрастности и доверию к Совету Европы в целом, и ответственность за жесткие и необратимые последствия этого будет лежать на инициаторах (санкций против азербайджанской делегации)".

Сеидов заявил, что считает инициативу с обжалованием полномочий азербайджанской делегации "частью злобной кампании" против его страны, обвинил западные страны во вмешательстве в азербайджанские выборы, в "коррупции", не уточнив, впрочем, детали этих обвинений.

Как сообщалось, в ПАСЕ предварительно согласовали жесткое решение по Азербайджану.