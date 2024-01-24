Генштаб сделал заявление на фоне информации о падении Ил-76 в РФ

После появления информации о падении в России Ил-76 Генеральный штаб ВСУ издал заявление, что "продолжит уничтожение средств доставки, контроля за воздушным пространством для уничтожения террористической угрозы, в том числе на Белгородско-Харьковском направлении", сообщает Украинская правда.

Об этом говорит официальное заявление Генштаба в Facebook.

Утром 24 января после информации о падении ИЛ-76, источники УП в Генштабе сообщили, что именно ВСУ отработали по самолету.

"Он вез смерти жителям Харьковщины - ракеты к С-300", - сказал один из собеседников УП.

Официального подтверждения этой информации не было.

Сейчас в заявлении Генерального штаба отмечается, что Вооруженные силы Украины принимают все меры для защиты Украины и украинцев.

В ГШ напоминают, что неспособность противника достичь каких-либо результатов на поле боя, продолжает его стратегию террора, в том числе и на Харьковском направлении. Только за последнюю неделю противником нанесено 19 ракетных ударов по Харьковщине.

Враг применил: 26 ЗКР С-300 и 3 БР "Искандер-М".

В результате чего погибли 16 человек, в том числе один ребенок.

Ранены - 78 человек. Разрушены 13 зданий, в том числе - одна больница, три учебных заведения, шесть жилых домов.

Военные уверяют, что для уменьшения именно ракетной угрозы, Вооруженные силы Украины не только контролируют воздушное пространство, но и подробно отслеживают точки запусков ракет и логистику их поставки, особенно, с применением средств военно-транспортной авиации.

"Зафиксированная интенсивность обстрелов прямо связана с ростом количества военно-транспортных самолетов, которые в последнее время направлялись на аэродром Белгорода.

С учетом этого, Вооруженные силы Украины будут и в дальнейшем принимать меры по уничтожению средств доставки, контроля за воздушным пространством для уничтожения террористической угрозы, в том числе на Белгородско-Харьковском направлении".

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