Шольц призвал европейские страны расширить поддержку Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал европейские страны увеличить объемы поставок вооружений Украине, опасаясь, что помощь со стороны США может прекратиться, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал в интервью еженедельнику Die Zeit.

"Европа должна делать больше для поддержки Украины в ее защите", – сказал Шольц.

"Средства, которые европейские страны выделили на 2024 год, пока недостаточно велики", – добавил он.

Шольц призвал обсудить, как каждая страна может "значительно расширить поддержку" Киева.

Немецкий канцлер также сказал, что он "довольно раздражен" тем, что Германию постоянно критикуют за недостаточные усилия, тогда как она уже "делает больше, чем все другие страны ЕС, гораздо больше".

На Германию приходится более половины известных европейских поставок оружия в Украину, и Шольц сказал, что было бы "высокомерием думать, что мы можем делать это в одиночку в долгосрочной перспективе".

"Было бы не очень хорошо, если бы Германия, если США перестанут поддерживать Украину, стала самым большим сторонником Украины", – сказал он, добавив, что "мы, как когда-то сказал (бывший канцлер) Гельмут Шмидт, являемся лишь государством средней мощности".

Ранее сообщалось, что Шольц хочет воспользоваться саммитом ЕС 1 февраля, чтобы призвать партнеров к отправке Украине большего количества оружия.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил в понедельник, что украинцам не следует волноваться из-за возможного ослабления поддержки со стороны Евросоюза