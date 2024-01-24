Обстрел Харькова 23 января: спасательные работы на месте удара завершили

В Харькове завершили аварийные и спасательные работы на месте разрушенной пятиэтажки в результате вчерашнего российского ракетного удара, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Спасатели рассказали, что сегодня, 24 января, на месте происшествия были деблокированы тела еще двух граждан.

"В общей сложности в результате вчерашнего российского удара по Харькову погибли 10 человек" , - говорится в сообщении.

Также отмечается, что сотрудники ГСЧС расчищали завалы, убирали и демонтировали аварийные конструкции.

"С помощью тяжелой инженерной техники в течение 2 дней убрано 160 тонн строительного мусора" , - передали в службе.

Напомним, что вчера утром во время массированной ракетной атаки российские кафиры нанесли два удара по Харькову. Противник использовал зенитные ракеты С-300, Х-22 (Х-32) и Искандеры. Больше всего была повреждена многоэтажка на Салтовке.

Кроме того, позже интервенты того же дня около 22:00 снова обстреляли Харьков. Под удар попал в частности центр города. Россияне ударили по жилой застройке и зданию научного заведения.

В полиции назвали вчерашний день для Харькова один из самых трудных с начала полномасштабной войны.