Начальник Генштаба Британии Патрик Сандерс заявил, что народ Великобритании в случае необходимости должен быть готов вести большую войну против все более агрессивной России, сообщает Деловая столица.

Об этом пишет The Guardian.

Сандерс выразил мнение, что обычные граждане могут быть вовлечены в поддержку Великобритании в военном конфликте. Однако Министерство обороны определило, что нет намерений возвращаться к практике призыва в мирное время, которая была упразднена еще в 1960 году.

Выступая на военной конференции в Твиккенхеме, Сандерс сравнил ситуацию в Британии с опытом Швеции, которая ввела форму национальной службы перед присоединением к НАТО. Он считает, что такие меры необходимы, особенно в связи с ростом угрозы.

Сандерс подчеркнул, что уроки, которые можно извлечь из опыта Украины, показывают, что важное значение имеет не только наличие регулярных армий, но и готовность гражданского населения приобщаться к обороне.

Стоит отметить, что между Сандерсом и Министерством обороны Британии есть конфликт по финансированию и стратегии. Выражая публичные возмущения по выделению средств, Сандерс отмечал, что это может ослабить обороноспособность армии.

Guardian указывает, что конфликт возник из-за разных подходов Сандерса и начальника штаба обороны Тони Радакина. Сандерс, планирующий выйти на пенсию в июле, жаловался на сокращение и выступал против передачи оружия Украине, считая, что это может привести к ослаблению.

Министерство обороны утверждает, что возвращение в национальную службу не рассматривается, а британские вооруженные силы остаются добровольными.