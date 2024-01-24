Россияне нанесли ракетный удар по Донецкой области, есть погибшие и раненые

Российские войска 24 января около 16:00 накрыли огнем город Гирнык Донецкой области, два человека погибли, еще 8 пострадавших, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.

"По предварительным данным, оккупанты нанесли удар по городу ракетой. Точный вид вооружения устанавливается.

Средство поражения попало по территории частного сектора, в результате чего погибли две женщины 66 и 84 лет".

Пострадали, по данным прокуратуры, 8 человек, среди которых 16-летний парень. Его госпитализировали в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Окончательное количество пострадавших устанавливается.

Повреждены дома и автомобиль.