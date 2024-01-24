Россияне нанесли ракетный удар по Донецкой области, есть погибшие и раненые
Российские войска 24 января около 16:00 накрыли огнем город Гирнык Донецкой области, два человека погибли, еще 8 пострадавших, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.
"По предварительным данным, оккупанты нанесли удар по городу ракетой. Точный вид вооружения устанавливается.
Средство поражения попало по территории частного сектора, в результате чего погибли две женщины 66 и 84 лет".
Пострадали, по данным прокуратуры, 8 человек, среди которых 16-летний парень. Его госпитализировали в больницу в крайне тяжелом состоянии.
Окончательное количество пострадавших устанавливается.
Повреждены дома и автомобиль.