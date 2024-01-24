НАТО начало крупнейшие за 40 лет военные учения Steadfast Defender – 24

Североатлантический Альянс 24 января объявил о начале учений Steadfast Defender – 24, которые станут крупнейшими с 1988 года военными учениями НАТО, сообщает Европейская правда.

Начало Steadfast Defender – 24 положил выход десантного корабля Военно-морских США Gunston Hall из порта Норфолк, что в штате Вирджиния, который позже отправится через Атлантический океан. Это первый тактический маневр в рамках учений.

До конца января к учениям присоединится корабль канадского флота Charlottetown, который отправится из порта Галифакс в Европу.

"Steadfast Defender – 24 станет наглядной демонстрацией нашего единства, силы и решимости защищать друг друга, наши ценности и международный порядок, основанный на правилах", – прокомментировал верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.

Учения Steadfast Defender – 24, которые планировались несколько лет, продемонстрируют способность НАТО быстро разворачивать силы из Северной Америки и других частей Альянса для усиления обороны Европы.

Они призваны имитировать реакцию Альянса на нападение со стороны страны вроде РФ и будут состоять из серии небольших отдельных учений, которые состоятся в ряде мест – от Северной Америки до восточного фланга НАТО, вблизи российской границы.

В учениях примут участие около 90 тысяч военнослужащих, 50 военно-морских кораблей, 80 самолетов и более 1100 боевых машин. Они станут крупнейшими учениями НАТО с 1988 года.