Зеленский провел разговор с Шольцом и поблагодарил за поддержку Украины

Президент Украины Владимир Зеленский повел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом, сообщает Европейская правда.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

"Спасибо за личные усилия во всесторонней долговременной поддержке Украины со стороны ФРГ, увеличении оборонной помощи нашему государству на текущий год до 8 млрд евро, а также недавнее решение о передаче Украине шести вертолетов Sea King Mk41", – отметил Зеленский.

По его словам, стороны подробно обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество, в частности усиление украинской системы ПВО, а также артиллерии и бронетехники.

Президент указал, что они уделили внимание вопросам начала фактического переговорного процесса по вступлению Украины в ЕС, где он отметил важную роль Германии в этом и акцентировал на необходимости дальнейшей поддержки Киева.

"Также обсудили вопросы обеспечения макрофинансовой помощи Украине со стороны Евросоюза", – указал Зеленский.

Кроме того, сообщил украинский лидер, они отдельно обсудили вопросы подготовки соглашения между Киевом и Берлином о гарантиях безопасности и меры двустороннего политического диалога в ближайшей перспективе.

Ранее Шольц призвал европейские страны увеличить объемы поставок вооружений Украине, опасаясь, что помощь со стороны США может прекратиться.

Перед этим сообщали, что Германия планирует в этом году предоставить Украине военных товаров на более 7 млрд евро.

Также СМИ стало известно, что Шольц хочет воспользоваться саммитом ЕС 1 февраля, чтобы призвать партнеров к отправке Украине большего количества оружия.