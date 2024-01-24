"Схеми" узнали имена членов экипажа Ил-76, упавшего под Белгородом

Российский самолет Ил-76 разбился утром среды, 24 января, недалеко от российского Белгорода. На борту самолета было минимум шесть членов экипажа, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишут "Схеми".

СМИ удалось получить вероятный список членов экипажа, который должен был находиться на борту Ил-76. Также удалось выяснить их имена и должности. А в соцсетях родственники подтверждают гибель россиян.

Пока известно о смерти трех из шести россиян, которые могли быть на борту самолета - это 36-летний командир корабля Станислав Беззубкин , штурман корабля Алексей Высокин , 38-летний бортинженер Андрей Пилуев .

Фото: экипаж Ил-76 (t.me/cxemu)

Гибель Беззубкина подтвердила его жена Марика. Ей о гибели мужчины якобы сообщили в российском Министерстве обороны. По словам женщины, в последний раз она общалась с мужчиной около 7:30 утра по московскому времени. Тогда он должен был вылетать из Москвы.

А вот жена Андрея Пилуева заявила, что знает о гибели мужа, однако официально подробную информацию ей еще не предоставили. Благодаря данным из открытых источников, известно, что Пилуев был награжден медалью "За возвращение Крыма" и за участие в боевых действиях в Сирии.

Что касается штурмана Алексея Высокина, то его гибель подтвердила его двоюродная сестра. Она сказала, что ей об этом стало известно от его родителей.

Кроме этого, сочувственные комментарии появились под фото в соцсетях еще одного члена экипажа Ил-76 - бортового радиста Игоря Саблинского. Там соболезнуют по поводу его гибели.

Фото: экипаж Ил-76 (t.me/cxemu)

Полет должен был обслуживать бортинженер авиадесантного оборудования Сергей Житенев. Однако его гибель не удалось независимо подтвердить.

Согласно российским базам данных, местом службы пятерых членов экипажа указан 117-й военно-транспортный авиационный полк. Эта же информация была предоставлена украинской разведкой в марте 2022 года. Тогда вышеуказанные лица были указаны как "доставляющие оружие и боеприпасы для убийства мирных граждан Украины".

Что предшествовало

Ранее сегодня стало известно, что в Корочанском районе Белгородской области упал военно-транспортный самолет Ил-76. Источники сообщают, что судно перевозило ракеты для ЗРК С-30 .

При этом в России утверждают, что якобы на самолете находились 65 пленных украинских военных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Россияне обвиняют Украину в сбыте самолета.

В Украине отреагировали на заявления россиян, украинцев призывали не распространять фейки в официальные заявления.

Позже появилось заявление Генерального штаба на фоне информации о падении Ил-76 под Белгородом. В сообщении говорилось, что ВСУ и дальше будут принимать меры контроля за воздушным пространством на Белгородско-Харьковском направлении.