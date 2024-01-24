"Схеми" узнали имена членов экипажа Ил-76, упавшего под Белгородом
Российский самолет Ил-76 разбился утром среды, 24 января, недалеко от российского Белгорода. На борту самолета было минимум шесть членов экипажа, сообщает РБК-Украина.
Об этом пишут "Схеми".
СМИ удалось получить вероятный список членов экипажа, который должен был находиться на борту Ил-76. Также удалось выяснить их имена и должности. А в соцсетях родственники подтверждают гибель россиян.
Пока известно о смерти трех из шести россиян, которые могли быть на борту самолета - это 36-летний командир корабля Станислав Беззубкин , штурман корабля Алексей Высокин , 38-летний бортинженер Андрей Пилуев .
Гибель Беззубкина подтвердила его жена Марика. Ей о гибели мужчины якобы сообщили в российском Министерстве обороны. По словам женщины, в последний раз она общалась с мужчиной около 7:30 утра по московскому времени. Тогда он должен был вылетать из Москвы.
А вот жена Андрея Пилуева заявила, что знает о гибели мужа, однако официально подробную информацию ей еще не предоставили. Благодаря данным из открытых источников, известно, что Пилуев был награжден медалью "За возвращение Крыма" и за участие в боевых действиях в Сирии.
Что касается штурмана Алексея Высокина, то его гибель подтвердила его двоюродная сестра. Она сказала, что ей об этом стало известно от его родителей.
Кроме этого, сочувственные комментарии появились под фото в соцсетях еще одного члена экипажа Ил-76 - бортового радиста Игоря Саблинского. Там соболезнуют по поводу его гибели.
Полет должен был обслуживать бортинженер авиадесантного оборудования Сергей Житенев. Однако его гибель не удалось независимо подтвердить.
Согласно российским базам данных, местом службы пятерых членов экипажа указан 117-й военно-транспортный авиационный полк. Эта же информация была предоставлена украинской разведкой в марте 2022 года. Тогда вышеуказанные лица были указаны как "доставляющие оружие и боеприпасы для убийства мирных граждан Украины".
Что предшествовало
Ранее сегодня стало известно, что в Корочанском районе Белгородской области упал военно-транспортный самолет Ил-76. Источники сообщают, что судно перевозило ракеты для ЗРК С-30 .
При этом в России утверждают, что якобы на самолете находились 65 пленных украинских военных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Россияне обвиняют Украину в сбыте самолета.
В Украине отреагировали на заявления россиян, украинцев призывали не распространять фейки в официальные заявления.
Позже появилось заявление Генерального штаба на фоне информации о падении Ил-76 под Белгородом. В сообщении говорилось, что ВСУ и дальше будут принимать меры контроля за воздушным пространством на Белгородско-Харьковском направлении.