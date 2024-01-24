Воздушные силы сообщают о "Шахедах": в Одессе слышны взрывы (Обновлено)

Россияне вечером 24 января запустили ударные БПЛА с Черного моря, есть угроза для Одесщины, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, глава Одесской ОВА Олег Кипер, корреспонденты "Суспільного".

По данным Воздушных сил, несколько БпЛА типа "Shahed" двигаются из Черного моря в направлении Одессы.

В 20:34 уточнили, что БПЛА в Татарбунарском районе (курс северный) и Беляевском районе (курс западный). Очередная группа из Черного моря в направлении Одессы.

Глава ОВА призвал жителей Одессы и Одесского района оставаться в укрытиях.

Корреспонденты "Суспільного" сообщили, что в городе раздаются взрывы. Позже отметили, что в городе возник пожар в результате атаки РФ.

Дополнено: Силы обороны юга Украины сообщили, что в Одесской области работала ПВО.