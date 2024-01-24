Посольство США прокомментировало встречу Шмыгаля с премьером Словакии

Посольство Соединенных Штатов в Словакии, комментируя встречу Дениса Шмыгаля с Робертом Фицо 24 января, раскритиковало антиукраинские заявления словацкого премьера в течение последних нескольких дней, сообщает Европейская правда.

Американское посольство заявило, что приветствует встречу премьер-министров Украины и Словакии и высоко ценит постоянную поддержку Словакией Украины.

"Однако Соединенные Штаты категорически отвергают заявление премьер-министра Фицо о том, что Украина является государством, которое находится под влиянием США. Такие комментарии не подобают члену НАТО", – добавили там.

Посольство США в Братиславе добавило, что в случае нападения России на Словакию Соединенные Штаты и другие члены НАТО станут вместе со словацким народом, чтобы дать врагу отпор.

"Если россияне захватят хотя бы один метр словацкой территории, мы никогда не скажем: "Россия слишком сильна, надо сдаться". Мы никогда не успокоим хулигана, руководствуясь собственными интересами", – говорится в его заявлении.

"И американские солдаты боролись бы со словаками против тирании, как мы это делали, поддержав Словацкое национальное восстание в 1944 году, и мы надеемся, что никто не скажет: "Словакия – это государство под влиянием США", – добавили там.

Перед встречей со Шмыгалем Фицо отметился рядом скандальных заявлений. В частности, словацкий премьер говорил, что Украине придется отдать часть своей территории России. А накануне, когда Россия массированно атаковала ракетами Украину, в том числе Киев, Фицо сказал, что в украинской столице "абсолютно нормальная жизнь".