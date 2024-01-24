Зеленский из-за падения Ил-76 в РФ внес изменения в планы - источники

Президент Украины Владимир Зеленский до выяснения обстоятельств сегодняшнего падения российского самолета Ил-76 в Белгородской области внес изменения в запланированные мероприятия, в частности относительно региональной поездки, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщают источники в Офисе президента и областных военных администрациях.

Глава государства отменил региональную поездку в центральные области.

Кроме того, Зеленский запретил назначать на завтра, 25 января, встречи для поздравлений со своим днем рождения.

Падение Ил-76 в Белгородской области

Напомним, 24 января стало известно, что в Корочанском районе Белгородской области РФ упал военно-транспортный самолет Ил-76. Источники сообщают, что судно перевозило ракеты для ЗРК С-300.

При этом в России утверждают, что якобы на самолете находились 65 пленных украинских военных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Россияне обвиняют Украину в сбыте самолета.

В Украине отреагировали на заявления россиян, украинцев призывали не распространять фейки в официальные заявления.

Позже появилось заявление Генерального штаба на фоне информации о падении Ил-76 под Белгородом. В сообщении говорилось, что ВСУ и дальше будут принимать меры контроля за воздушным пространством на Белгородско-Харьковском направлении.

В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что запланированный на сегодняшний день обмен военнопленными не состоялся, хотя украинская сторона свою часть договоренностей выполнила. Также в разведке отметили, что безопасность украинских защитников, согласно договоренностям, должна была обеспечить российская сторона.