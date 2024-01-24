Шольц: Украина и Германия близки к согласованию "гарантий безопасности"

Германия и Украина близки к согласованию гарантий безопасности, сообщает Укринформ.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции со словацким премьером Робертом Фицо в среду в Берлине.

Шольц подтвердил, что находится в интенсивном обмене мнениями с Президентом Украины Владимиром Зеленским, звонил по телефону сегодня, в ближайшее время состоится еще один разговор. В ходе сегодняшнего разговора большую роль играл вопрос «безопасного партнерства», интенсивная подготовка которого ведется обоими государствами.

"Я выхожу из того, что мы вскоре это финализуем... У меня есть ощущение, что мы находимся на пороге завершающих переговоров", - сказал канцлер.

Подробности он пообещал объявить, когда документ будет готов и подписан.

От имени ФРГ ее канцлер заверил, что Берлин будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, ведь эта война грозит самому существованию суверенного государства Украина, о чем свидетельствуют откровенные империалистические высказывания российского президента Путина.

Канцлер не согласился с тем, что причиной продолжающейся войны является отсутствие инициатив и переговоров между Киевом и Москвой. Он напомнил, что до 24 февраля 2022 года состоялось более 200 встреч только в рамках Минских соглашений и «нормандском формате». Это не остановило Россию от нападения на всю Украину, напомнил Шольц.

«Ни одна страна не хочет мира так, как Украина. Но после двух лет войны мы должны признать, что легкого решения (ее завершения) не видно», – сказал политик.

Германия, напомнил он, предусмотрела в бюджете на этот год более 7 млрд евро только не военную поддержку. И ожидает, что другие страны ЕС увеличат свою помощь.

Глава правительства ФРГ надеется, что саммит ЕС 1 февраля продемонстрирует решительность стоять на стороне Украины.

«Нашим общим сигналом России должно стать то, что мы будем поддерживать Украину, которая борется за свое выживание и суверенитет, столько, сколько нужно», - заявил канцлер.

Шольц назвал российскую войну против Украины "основным политико-безопасным вызовом для Европы".

Это, какие и все остальные вызовы Европа может преодолеть только вместе, добавил он.

«Никогда не было столь важно, чтобы партнеры в рамках ЕС и НАТО тесно координировались», - сказал Шольц.

В течение ужина, который состоялся после брифинга, два руководителя правительства обсудили, в частности, темы, которые будут подниматься на Евросовете 1 февраля, прежде всего выделение Украине 50 млрд евро. Шольц выразил надежду, что решение будет одобрено всеми 27 странами.