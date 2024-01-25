В Северной Корее заявили об испытаниях новой крылатой ракеты

24 января Ракетное управление КНДР провело первые испытания стратегической крылатой ракеты нового типа Pulhwasal-3-31, которая находится на стадии разработки.﻿﻿ Об этом заявили в Государственном информационном агентстве Северной Кореи KCNA, сообщает Украинская правда.

По сообщению Северной Кореи, испытание не повлияло на безопасность соседних стран и не имеет ничего общего с региональной ситуацией.

В противоракетном управлении объяснили, что испытательные стрельбы являются процессом постоянного обновления системы вооружения и регулярной и обязательной деятельностью управления и его аффилированных оборонных научных институтов.