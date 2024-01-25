ISW: РФ использует катастрофу Ил-76 для нарастания недовольства в Украине
Российские субъекты информационного пространства используют катастрофу Ил-76 для того, чтобы посеять внутреннее недовольство в Украине и подорвать желание Запада продолжать оказывать военную поддержку Украине. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.
Военные аналитики приводят слова председателя Комитета по обороне Государственной думы России Андрея Картаполова, который заявил, что Украина намеренно сбила Ил-76, зная, что на борту находились украинские военнопленные, и призвал приостановить все обмены военнопленными на неопределенный срок.
В то же время заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил украинскую "внутриполитическую борьбу" в причастности к катастрофе.
Кроме этого, министр иностранных дел России Сергей Лавров, который сейчас находится в Нью-Йорке на заседании Совета безопасности ООН, призвал к срочному созыву заседания СБ ООН, посвященного этой авиакатастрофе, и обвинил Украину в терроризме.
ISW отмечает, что такие российские обвинения частично имеют целью посеять недовольство в Украине и усилить недоверие к украинскому правительству, что согласуется с другими российскими информационными усилиями, направленными на ослабление Украины внутри страны.
Военные аналитики отмечают, что обмен военнопленными является чувствительным вопросом как для России, так и для Украины, и риторические упоминания о военнопленных предсказуемо вызывают эмоциональную реакцию.
Кроме того, российские официальные лица сделали необоснованные заявления о том, что Украина сбила Ил-76 американскими или немецкими ракетными системами, вероятно, в попытке отговорить западных партнеров Украины от предоставления Украине критически важных систем противовоздушной обороны, необходимых для обороны.
Ключевые выводы ISW за 24 января
- Российский военно-транспортный самолет Ил-76 разбился в Белгородской области 24 января.
- Российские субъекты информационного пространства используют катастрофу Ил-76 для того, чтобы посеять внутреннее недовольство в Украине и подорвать желание Запада продолжать оказывать военную поддержку Украине.
- Российские правоохранительные органы кодифицируют методы ксенофобского профайлинга, которые предусматривают склонность мигрантов к преступной деятельности на фоне постоянных конфликтов между российскими гражданами и натурализованными мигрантами.
- Главное управление военной разведки (ГУР) Украины сообщило, что украинские хакеры недавно совершили кибератаки на российскую разведывательную и коммуникационную инфраструктуру.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил во время 18-й Украинской оборонной контактной группы на авиабазе Рамштайн в Германии, что недавние российские ракетные удары по Украине подчеркивают необходимость усиления украинской противовоздушной обороны.
- Российские и чадские официальные лица встретились в Москве 24 января, предполагая, что Чад может стать следующей целью Кремля среди бывших французских колоний на африканском континенте.
- Подконтрольный Министерству обороны России "Африканский корпус" 24 января опубликовал фотографии, на которых якобы изображены военнослужащие "Африканского корпуса", прибывающие в Буркина-Фасо.
- НАТО объявила 24 января о начале учений "Стедфаст дефендер - 2024", которые продлятся до 31 мая 2024 года.
- Позиционные бои продолжаются на всем театре боевых действий.
- Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров продолжает прилагать усилия для укрепления репутации чеченских вооруженных сил.
- Российские оккупационные власти создают условия для принуждения к явке избирателей на предстоящих президентских выборах в марте 2024 года.