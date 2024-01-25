Россия за сутки потеряла 950 военных, 30 танков и 59 артсистем – Генштаб

За минувшие сутки Россия потеряла в Украине около 950 своих военных, 30 танков, 42 бронемашины, 59 артиллерийских систем, 35 беспилотников и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери России с 24.02.22 по 25.01.24 ориентировочно составили: