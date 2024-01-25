Россия за сутки потеряла 950 военных, 30 танков и 59 артсистем – Генштаб
За минувшие сутки Россия потеряла в Украине около 950 своих военных, 30 танков, 42 бронемашины, 59 артиллерийских систем, 35 беспилотников и другую военную технику.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери России с 24.02.22 по 25.01.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 379 610 (+950) человек,
- танков − 6 257 (+30) ед,
- боевых бронированных машин − 11 621 (+42) ед,
- артиллерийских систем − 9 067 (+59) ед,
- РСЗО − 972 (+1) ед,
- средств ПВО − 660 (+1) ед,
- самолетов − 331 (+0) ед,
- вертолетов − 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7033 (+35) ед,
- крылатых ракет − 1 844 (+2) ед,
- кораблей/катеров − 23 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 12 044 (+39) ед,
- специальной техники – 1 420 (+4) ед.