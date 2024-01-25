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Россия за сутки потеряла 950 военных, 30 танков и 59 артсистем – Генштаб

Россия за сутки потеряла 950 военных, 30 танков и 59 артсистем – Генштаб
Фото: Facebook

За минувшие сутки Россия потеряла в Украине около 950 своих военных, 30 танков, 42 бронемашины, 59 артиллерийских систем, 35 беспилотников и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери России с 24.02.22 по 25.01.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 379 610 (+950) человек,
  • танков − 6 257 (+30) ед,
  • боевых бронированных машин − 11 621 (+42) ед,
  • артиллерийских систем − 9 067 (+59) ед,
  • РСЗО − 972 (+1) ед,
  • средств ПВО − 660 (+1) ед,
  • самолетов − 331 (+0) ед,
  • вертолетов − 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7033 (+35) ед,
  • крылатых ракет − 1 844 (+2) ед,
  • кораблей/катеров − 23 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 12 044 (+39) ед,
  • специальной техники – 1 420 (+4) ед.

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