Атака "Шахедов" на Кривой Рог: зафиксирован прилет на предприятие

Российские оккупанты атаковали Криворожский район дронами-камикадзе Shahed-136. Об этом заявил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, сообщает Лига.net.

По его словам, зафиксирован прилет на одно из предприятий.

Там начался пожар, который потушили спасатели. Есть разрушения.

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул уточнил, что удар пришелся по Глееватской общине. Обошлось без жертв и пострадавших. Глееватка расположена на север от города.