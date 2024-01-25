Атака "Шахедов" на Одессу: 6 раненых, обломки упали на дома

В ночь на 25 января в Одесской области было сбито 10 дронов-камикадзе, а в Николаевской области - 1, город Одесса подвергся двум атакам, есть попадания в состав мебельного комбината, обломки дронов упали на жилые дома, 6 человек получили ранения. Об этом заявили в Силах обороны юга Украины, сообщает Украинская правда.

"Ночью враг двумя волнами атаковал южные регионы БпЛА типа "Shahed-131/136". Основной удар был сосредоточен на Одессу, 6 человек получили ранения. Между предупреждениями о воздушной тревоге пауза составила до 15 минут. А боевая работа велась в условиях обильного захода на удар одновременно нескольких дронов" , – говорится в сообщении.

Силы обороны отмечают, что 11 дронов-камикадзе ПВО удалось сбить: 10 в Одесской области, 1 в Николаевской области.

"Враг применял уже испытанные тактические уловки - заходил с акватории моря на низких высотах, прибегал к сложным маневрированиям. К сожалению, сбитые дроны по инерционной траектории долетали до жилых кварталов" , – добавили в Силах обороны.

Один из сбитых дронов, попав в частично заселенную многоэтажную новостройку в Хаджибейском районе Одессы, вызвал пожар. Повреждены несколько квартир, один человек получил ожоги, госпитализирован.

Ночная атака РФ дронами: основной удар пришелся на Одессу, там много повреждений и 6 раненых. Видео - с Телеграмм-канала Сил обороны юга Украины pic.twitter.com/6zDB6qVThb — Украинская правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 25, 2024

Еще один пораженный дрон в падении пробил крышу двухэтажного жилого здания в Приморском районе города.

В этом же жилом квартале упал еще один БПЛА, рядом с поврежденным во время предварительной атаки многоквартирным домом. Взрывная волна нанесла много повреждений остеклению окрестных домов, дотла выгорел запаркованный во дворе автомобиль, еще несколько избиты.

Четыре человека получили ранения, им оказана помощь на месте, лечатся амбулаторно. Один из пострадавших спасатели деблокировали из-под завалов.

Еще один ударный беспилотник упал возле многоэтажки в Приморском районе без детонации, сообщил председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер. Пострадавших нет. На месте работали взрывотехники.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

В ОВА отмечают, что россияне попали в складское помещение мебельного комбината в промышленном районе Одессы. Вспыхнул мощный пожар из-за большого количества легковоспламеняющихся веществ.

Мужчину, рядом проезжавшую на велосипеде, ударной волной сбросило на землю, получил ранение обломками разных предметов, разлетавшихся от взрыва. Пострадавшему оказана медицинская помощь, лечится амбулаторно.