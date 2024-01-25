Украина имеет резервы для соцвыплат – Минсоцполитики

Украина имеет резерв средств, который позволит своевременно осуществлять социальные выплаты населению независимо от решения финансовой помощи со стороны ЕС и других международных партнеров. Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

"Когда мы говорим о выплате пенсий, то ориентируемся на наши внутренние национальные резервы и уплату единого социального взноса, который в принципе покрывает расходы на пенсии по возрасту" , - отметила она.

По словам министра, средства государственного резерва "зависят только от наших украинских граждан, плательщиков единого социального взноса, и, в частности, от наших военных, которые из своих зарплат перечисляют взнос и таким образом наполняют Пенсионный фонд".

В то же время Жолнович отметила, что другие социальные расходы напрямую зависят от международной помощи.

Она напомнила, что в конце ноября 2023 было принято соглашение с Всемирным банком при поддержке правительства Японии на 1,2 миллиарда долларов. «Собственно эти средства как раз четко идут на помощь наиболее уязвимым категориям населения», - проинформировала чиновник.

Из этих средств была выплачена помощь гражданам в декабре, январе, предполагается, что из них покроют пособия в феврале и марте.

"Поэтому у нас есть запас средств, которые позволят своевременно выполнять все свои обязательства вне зависимости от тех или иных обстоятельств и одобрения финансовой помощи другими странами" , - акцентировала глава Минсоцполитики.